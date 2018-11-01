Çekici yanarak kül oldu

Kazalı otomobilde üzerinde olduğu çekici, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangınla küle döndü.

ARAÇ SAHİBİ SABAH GÖRDÜ

Olay, saat 01.30 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2698. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet A. gece yarısı kaza yapan bir otomobilin yüklü olduğu 68 AP 772 plakalı çekiciyi evinin önüne park etti. Sabah kazalı otomobili sanayiye götürmek için evden çıkan Muhammet A., aracının yanarak kül olduğunu gördü. Olay yerine çağrılan polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

ÜZERİNDEKİ ARAÇ KISMEN ZARAR GÖRDÜ

Kamyonetin şase veya unutulan sigara sonucu içeriden yandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Kullanılamaz hale gelen kamyonetin üzerinde bulunan kazalı otomobilin ise yangından kısmen zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.