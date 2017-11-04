Çekirdek çitleyen eşek heykelinin kulaklarını kopardılar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince kent merkezinden geçen Porsuk Çayı kıyısındaki yeşil alana yerleştirilen "çekirdek çitleyen eşek" heykelinin kulakları koparıldı.

OLAYI GERÇEKLEŞTİRİLENLER BULUNACAK

Porsuk Çayı kıyısındaki "çekirdek çitleyen eşek" heykelinin kulaklarının koparıldığını fark eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine ihbarda bulundu. Bunun üzerine zabıta ekipleri, çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, olayı gerçekleştirilenlerin bulunması için çalışma başlattı.

TAMİRAT İÇİN MUHAFAZ EDİLİYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise heykelin koparılan kısımlarını toplayarak, tamirat için muhafaza altına aldı.

14 EKİM'DE YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla, çekirdek çitleyerek kabuklarını yere atarken karikatürize edilen eşek heykelini, 14 Ekim'de kentin önemli simgelerinden Porsuk Çayı'nın Adalar mevkisine yerleştirmişti.