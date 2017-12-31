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Celal Şengör'den 'Fatih Müslüman değildi' iddiası

Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında Osmanlı İmparatorluğu üzerine konuşurken, konu yine Fatih'e geldi. Şengör'e göre Fatih Sultan Mehmet Müslüman değildi..

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 11:05..
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CNN Türk canlı yayınına çıkan Celal Şengör, Osmanlı'nın 'cihan imparatorluğu' olarak anılmasına karşı çıktı.

OSMANLI KÖTÜ BİR DÖNEMDE KURULDU, UYGARLIK OLUŞTURAMADI

Şengör "Osmanlı 6 milyon kilometre kare. İşgal ettiği medeni yerler Anadolu'nun batısı ve Balkanlar... Osmanlı, buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Çünkü Osmanlı kötü bir dönemde kurulmuş. Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kurulmuş" diye konuştu.

FATİH'TEN SONRA GELENLER, ONUN KESİRİ BİLE DEĞİL

Celal Şengör, Fatih Sultan Mehmet gibi birkaç padişah daha olsaydı Osmanlı'nın cihan imparatoru olacağını söyledi.

Celal Şengör'den 'Fatih Müslüman değildi' iddiası
(Fotoğraf: Celal Şengör, CNN Türk TV)

Şengör şunları söyledi:

''Fatih zamanının bütün uygarlığını anlamaya çalışmış. Fatih İtalya'dan adam getirtip resmini yaptırmış, sekreteri İtalyan. Bilime meraklı bir adam. Fatih din kitabından ziyade bilim kitabı toplamış. Fatih'ten sonra gelenler onun kesiri bile değil. Ondan sonra gelenler onu hiç anlamadı. En çok Kanuni anlamadı.''

Celal Şengör'den 'Fatih Müslüman değildi' iddiası VİDEO

"FATİH MÜSLÜMAN DEĞİLDİ" İDDİASI

'Birçok Fatih arka arkaya gelseydi her şey başka olurdu'' diyen Şengör sözlerine şöyle devam etti: ''Fatih'in müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum'' demiş. Bunu söyleyen Bayazed'in kendisi.

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