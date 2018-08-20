Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

Sabah saatlerinde Ankara'da Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden ABD Büyükelçilik binası önünde ateş açılmıştı. 4-5 el silah sesi duyulmuş ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye meriler isabet etmişti.

"PROVOKASYONDUR"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dışişleri Bakanımızla da konuştum. Bizdeki bilgiler ateş edildiği, Allah’a çok şükür bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yönünde. Bu çok açık bir provokasyondur. Bu provokasyon ile ilgili olarak yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye’de görev yapan yabancı misyonlar, devletimizin güvencesi altındadır, milletimizin misafiridir. Her türlü güvenliğin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir." açıklamasında bulundu.

"AYRINTILARI ARAŞTIRIYORUZ"

Bu arada civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için operasyon başlatıldı. ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer, büyükelçiliğe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk ulusal polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz." denildi.

ANKARA VALİLİĞİ: BEYAZ BİR ARAÇTAN 6 EL ATEŞ EDİLDİ

Ankara Valiliği'nden Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine silahlı saldırı haberlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada; "20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.