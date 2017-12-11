Cem Davran Hande Ataizi'ni sinirlendirdi

Dün akşam yayınlanan Altın Kelebek Ödül Töreni'nde oyuncu Cem Davran'ın Hande Ataizi'ne yaptığı 'tuvalet camı' göndermesi damga vurdu.

HANDE'Yİ ÇILDIRTTI

Ayça Ayşin Turan'ın Ruhsar dizisinin jenerik şarkısını söylemesi üzerine Davran,"Aklıma tuvalet camı geldi nedense" diyerek o dönemdeki rol arkadaşı Hande Ataizi'ne göndermede bulundu.

Salonda gülüşmelere yol açan bu espriden kısa bir süre sonra Hande Ataizi sosyal medya hesabı üzerinden Ruhsar dizisindeki partneri Cem Davran'a cevap verdi. O dönemden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Hande Ataizi altına da; "Yağmurlu bir günde, sen Cem Davran kalk, dizinin yıllarca yayınlandığı kanalın sunuculuğunu yap sonra da güzel anılarla değil de başkaları üzerinden prim yapmaya çalış. Ruhsar'ın ruhuna ters." notunu düştü.

SEREN BIRAKIP GİTMİŞTİ

Aşırı alkollü olduğu için yardımları da reddeden oyuncu, korkulu anlar yaşatmıştı. Kendisine yardım etmeye çalışan Seren Serengil için gazetecilere ''Siz gidin Seren Serengil’in fotoğraflarını çekin'' deyince, Seren Serengil de yardım etmeyi bıraktı. 4 metrelik duvardan düşme tehlikesi geçiren Hande Ataizi, mekanın korumalarının yardımlarıyla aşağıya indirilebildi.