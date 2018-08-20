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Cem Özdemir Türkiye'nin IMF'den yardım almasını bekliyor

Almanya'da Türkiye'ye yardım konusu tartışılırken Türkiye düşmanlığıyla bilinen Cem Özdemir "Türkiye'ye yardım edilmesin, IMF'den yardım alsınlar" dedi.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 16:23..
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Cem Özdemir Türkiye'nin IMF'den yardım almasını bekliyor

Alman koalisyon hükümeti ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in hükümetin Türkiye'ye mali yardımda bulunması önerisinin ardından Almanya parlamentosunda tartışmalar başladı.

"YARDIM ETMEYELİM, IMF'DEN ALSINLAR"

Türkiye'ye yardım tartışmaları ile ilgili Eski Yeşiller Eş Genel Başkanı Cem Özdemir de "Türkiye'yi IMF'den borç alsın" konulu bir açıklama yaptı.

Türkiye'ye koşulsuz mali yardıma karşı olduğunu söyleyen Özdemir, Türkiye'nin çökmesine izin verilmesi görüşünde olmadığını, ancak Türkiye'ye Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yardım etmesi gerektiğini savundu.

Cem Özdemir Türkiye'nin IMF'den yardım almasını bekliyor

"YARDIM EDECEKSEK ŞARTLAR OLSUN"

Yeşiller'in eski lideri, Türkiye'ye yardım koşulları olarak Merkez Bankası'nın bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi, 'vurguncu ekonomi modelinin reformdan geçirilmesi', Erdoğan'ın 'cezaevine ait olmayan kişileri serbest bırakmasını' ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını gösterdi.

Cem Özdemir Türkiye'nin IMF'den yardım almasını bekliyor
Cem Özdemir

HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN "MERKEL İLE GÖRÜŞECEKLER" YANITI GELDİ

Öte yandan öneriye yanıt veren Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, geçen hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine dikkat çekerek, görüşmede Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi 21 Eylül'de her iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının hazırlık amacıyla bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Seibert, Türkiye'ye Almanya'dan bir yardımın 'şu an için gündemde olmadığını' da ekledi.

Cem Özdemir Türkiye'nin IMF'den yardım almasını bekliyor
Steffen Seibert

MERKEL: TÜRKİYE'NİN ALMANYA'NIN YARDIMINA İHTİYACI YOK

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili bir açıklama geldi.

Merkel, "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi.

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