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Cem Özer ölen annesinin komşularına küfretti

Sunucu ve oyuncu Cem Özer'in 90 yaşındaki annesi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 11:20..
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Onur Akay, önceki gün akşam saatlerinde Cem Özer'in annesinin evde kalp krizi geçirdiğini ve annesinin komşularının Cem Özer hakkında yaptığı şaşırtıcı açıklamaları paylaştı.

Komşularının, “Cem Özer annesi ile hiç ilgilenmiyor, aramıyor, sormuyor. Arsaluş İçtilop'un kedi ve köpekleri dışında kimsesi yok.” şeklinde yaptığı açıklamaların yayınlanmasından sonra Cem Özer Instagram hesabından komşularına küfürlü bir mesaj yayınlayarak tepki gösterdi.

"S..TİRİN GİDİN"

Cem Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her gece aynı saatte penceresine gelen martı biraz gecikse ya da o gece uğramasa endişelenen, bahçesine gelen sokak köpeğine evini açan bir adam sizce ne yapar? Bari önce başsağlığı dileseydiniz de hayvan sevdiğiniz kadar insan sevip saydığınızı da anlasaydık. Ama saldırmak, kin kusmak, hakaret etmek, yalan mı doğru mu süzmemek daha kolay daha rahatlatıcı değil mi? Lanet olsun ünlü olduğum güne. S..tirin gidin saygısız, pabucumun hayvanseverleri ve beyanat meraklısı riyakar komşular. Başka da hiçbir açıklamam ve yorumum olmayacaktır. Bunu da yapmayacaktım ama mecbur kaldım. Ne olur soru sormayın” ifadelerini kullandı.

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