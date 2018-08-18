Cem Yılmaz kaslarını paylaştı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemde olan 46 yaşındaki Defne Samyeli'nin tatil fotoğrafları sosyal medyayı adeta sallamıştı.
Genç kızların bile giymeye cesaret edemediği beyaz renkli bikiniyi giyen Samyeli, bikinili pozlarıyla günlerce konuşuldu.
CEM YILMAZ'DAN KASLI PAYLAŞIM
Sevgilisinin bikinili pozları sonrasında Cem Yılmaz da sosyal medyada bir fotoğrafını paylaştı.
17 kilo verip vücut geliştiren ve fit bir görünüme kavuşan Yılmaz'ın kaslı pozu da dikkat çekti.
"SEN DE ZIPKIN GİBİSİN"
Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa, “Sen de zıpkın gibisin abi”, “Terminatör müsün usta?”, “Rambo 5’in seti mi?", "Ahhh aşk... Sen nelere kadirsin.” şeklinde yorumlar yaptı.