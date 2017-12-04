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Cem Yılmaz yine çok gergin

Cem Yılmaz, oğlu Kemal ve annesi Ahu Yağtu ile geçtiğimiz hafta gittikleri Barselona tatilinden döndü.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 13:57..
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Havalimanında görüntülenen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gergin halleri dikkat çekti. Tatil sorularına “Röportaj yapmıyoruz sağ olun ” derken Ahu Yağtu’ya sorulan "Kemal için mi gittiniz?" sorusuna da şovmen, "Hadi kardeşim ne fark eder. Kemal için olmasıyla olmaması rağmen sana ne faydası var?" diyerek tepki gösterdi.

Cem Yılmaz yine çok gergin

"BASTON DAHA ÇOK YAKIŞACAK"

Eline bir baston alan Cem Yılmaz'a muhabirler 'baston yakışmış' yorumunda bulununca ünlü şovmen "Baston daha da yakışacak böyle devam ederseniz" mesajıyla gözdağı verdi.

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