Cemil Ertem: TCMB faizleri yukarı çekebilir

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem Reuters'a şu açıklamaları yaptı:

BİR BAKARSINIZ YARIN DA GLP YUKARI ÇIKARILIR

* TCMB kur değil enflasyon hedeflemesi yapıyor; TCMB kısa süre önce ortalama fonlama maliyetini 25 bp artıran adımı attı, bir bakarsınız yarın da GLP'yi yukarı çıkartır.

* Önemli olan TCMB'nin faiz artırımı yapmaya gerek görmesi; gerek görürse yapar, gerek görürse bunu yapmaktan çekinmeyeceğini düşünüyorum.

* Merkez Bankası'nın bir adım atması gerektiğinde herhangi bir sebepten bu adımı atamayacağına yönelik endişe tamamen gerçekdışı; TCMB enflasyon hedeflemesi doğrultusunda gerektiğinde her türlü adımı atar.

PİYASA DIŞI YAPTIRIM OLMAZ

* TCMB'nin döviz piyasasına yönelik son adımlarının kurda etkisi olmadı demek yanlış, banka bu adımı reel sektörü kur ataklarından korumak adına yaptı; etkileri orta vadede görülecektir.

* Faiz konusu da dahil Türkiye'de piyasa dışı hiçbir zorlama, hiçbir yaptırım olmaz; piyasa dışı bir adım atılmaz, atılmayacak.

* Cumhurbaşkanı'nın (TCMB eleştirisi) operasyonel alandaki araç bağımsızlığına yönelik değildir, araç bağımsızlığı bakidir.

* Hazine 2018'i 2017'de yaptığı borçlanmalarla hemen hemen garanti altına aldı, Hazine'nin pozisyonu belki gereğinden de fazla iyi.

* Enflasyonda ve işsizlikte 2018 ilk çeyrekte önemli bir düşüş olacak, enflasyonda ilk çeyrekte 200 bp düşüş bekliyorum; işsizlikte ilk çeyrekte düşüş için ciddi adımlar atılacak.

TCMB FAİZLERİ YUKARI ÇEKEBİLİR

* TCMB'nin dikkat ettiği enflasyon hedeflemesidir; enflasyon beklentileri bozulduğu taktirde TCMB faizleri yukarı çekebilir, bunu her an yapabilir 14 Aralık'ı beklemesine de gerek yok.

* Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı, siyasi irade piyasa dışı zorlamaların ekonomiyi bozacağını, spekülatif fiyatlamalar olacağını çok iyi biliyor irrasyonel hiçbir politika beklenmemeli.

* Kamu bankaları faizlerin düşmesi konusunda daha aktif ve piyasa yapıcı olabilir; operasyonel giderleri düşürme konusunda adım atılabilir, bu da faizleri düşürücü etkidir.