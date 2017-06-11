Cemil İpekçi: Gay olmasam politikacı olurdum

Modacı Cemil İpekçi, Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu. Bilinmeyenlerini anlatan İpekçi, toplum tarafından çok sevildiğini ifade etti.

"GAY OLMASAM POLİTİKACI OLURDUM"

Bir üniversitenin kendisi hakkında araştırma yaptığını belirten Cemil İpekçi, "Türkiye’nin yüzde 80’i beni seviyor. Yani milletvekilliğine aday olsam yüzde 80 oy alırım. Parti kurabilirdim. Zaten gay olmasam, politikacı olurdum!" diye konuştu.

PARTİLERDEN TEKLİF GELDİ

Cemil İpekçi, "Partilerden teklif geliyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Daha önceleri geldi. Belediye reisliği teklifi de geldi. Şimdi yeni kurulan partilerden de geliyor. Belki kültür bakanlığı gibi bir şey yapabilirim."

ASKERLİK YAPTI MI

Askerlikle ilgili bir soruyu da yanıtlayan İpekçi, "Çürüğüm ben, canım benim! Askerlik şubesine gittim, ayağımda topuklu ayakkabılarla, yüzümde makyaj, saçım belime kadar… Şok geçirdiler, “Hanımefendi, yanlış geldiniz herhalde” dediler. Bitti böylece." ifadelerini kullandı.