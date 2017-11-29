Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var

Cansu Canan'ın sunduğu Gündem Ötesi programının konuğu Prof. Dr. Mehmet Okuyan, hurilerin cennet ödüllerinden biri olduğunu ancak bunun yanlış anlatıldığını söyledi.

"HURİLER CENNET ARKADAŞI OLARAK VAR"

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, "Huriler cennet arkadaşı olarak var. Cünkü bunlar erkeklere de veriliyor kadınlara da veriliyor. Cennet görevlisi olarak geçerler ve cinsel maksatla değildir." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, cennet köşkü ve meşrubat şelalelerinin olduğunu da belirtti.

Prof Dr. Mehmet Okuyan: Cennetteki huriler cinsel maksatla değil VİDEO