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Cep telefonu bağımlısının soygun sırasındaki rahatlığı

Brezilya'da cep telefonu bağımlısının soygun sırasındaki rahatlığı dikkat çekti.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 13:00..
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Brezilya'da bir restorana düzenlenen hırsızlık anı kameralara yansıdı. Ancak asıl ilginç olan ise restorana giren hırsız değil, içeride hırsızlığı bile dikkate almayan bir müşteri dikkat çekti.

Cep telefonu bağımlısının soygun sırasındaki rahatlığı İZLE

TEKNOLOJİ ETRAFTA YAŞANILANLARA KARŞI DUYARSIZLAŞTIRIYOR

Teknolojinin geldiği nokta ve insanların etrafta yaşanılanlara karşı duyarsızlaşması ise günümüzün ortak sorunlarından...Bu görüntüler ise bunu kanıtlar nitelikte.

Cep telefonu bağımlısının soygun sırasındaki rahatlığı

BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

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