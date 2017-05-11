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Cep telefonu, evlerde sabit telefonun yerine geçti

TÜİK, 'İstatistiklerle Aile 2016' araştırmasına göre, evde sabit telefon yerine cep telefonu kullanımı daha çok...

11.05.2017 - 14:08
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TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre ise, 2004 yılında yüzde 0.9 olan hanelerde taşınabilir bilgisayar (dizüstü, tablet, netbook vb.) bulunma oranı, 2016 yılında yüzde 49 oldu.

SABİT HATLI TELEFON BULUNMA ORANI YÜZDE 25'E DÜŞTÜ

Hanelerde cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı 2004 yılında yüzde 53.7 iken 2016 yılında yüzde 96.9'a yükseldi. Sabit hatlı telefon bulunma oranı ise 2004 yılında yüzde 81.6 iken 2016 yılında yüzde 25.6'ya düştü.

Cep telefonu, evlerde sabit telefonun yerine geçti

İNTERNET ERŞİMİ ORANU YÜZDE 76'YA YÜKSELDİ

Aynı dönemde internet erişimi oranı ise yüzde 7'den yüzde 76.3'e yükseldi.

Cep telefonu, evlerde sabit telefonun yerine geçti

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