Cep telefonu, evlerde sabit telefonun yerine geçti

TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre ise, 2004 yılında yüzde 0.9 olan hanelerde taşınabilir bilgisayar (dizüstü, tablet, netbook vb.) bulunma oranı, 2016 yılında yüzde 49 oldu.

SABİT HATLI TELEFON BULUNMA ORANI YÜZDE 25'E DÜŞTÜ

Hanelerde cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı 2004 yılında yüzde 53.7 iken 2016 yılında yüzde 96.9'a yükseldi. Sabit hatlı telefon bulunma oranı ise 2004 yılında yüzde 81.6 iken 2016 yılında yüzde 25.6'ya düştü.

İNTERNET ERŞİMİ ORANU YÜZDE 76'YA YÜKSELDİ

Aynı dönemde internet erişimi oranı ise yüzde 7'den yüzde 76.3'e yükseldi.