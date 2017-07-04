Cerablus'a dönüşler sürüyor

Suriye'de 6 yıl önce başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacılar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan bölgelere dönmeye devam ediyor.

Gaziantep Valiliğince Karkamış ilçesinde kayıt işlemleri yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde ülkelerine dönüyor.

GÜNLÜK ORTALAMA 200 SURİYELİ DÖNÜYOR

Yanlarına aldıkları eşya ve bavullarıyla Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu günlük ortalama 200 kişilik Suriyeli grup, güvenlik kontrolünden sonra Cerablus'a geçiyor.

ÖSO'nun gümrük kapısında karşıladığı Suriyelilerin eşyaları, araçlara yüklenip evlerine ulaştırılıyor.

CERABLUS'A DÖNEN SAYISI 44 BİNİ AŞTI

Harekatın ilk gününden bu yana Türkiye'den Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısının 44 bin 106'ya ulaştığı bildirildi.