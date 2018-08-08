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Çeşme'de satılan 500 liralık pizza

Bodrum'un 55 liralık lahmacunu ve Alaçatı'nın 250 liralık hamburgerinden sonra şimdi de Çeşme'nin 500 liralık pizzası konuşuluyor.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 11:42..
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Çeşme'de satılan 500 liralık pizza

Yaz geldi, plajlar doldu.

İstanbul'un, Ankara'nın sıcağından sıkılanlar soluğu Ege ve Akdeniz sahillerinde aldı.

Ağustos ayına girilmesiyle, otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100 oranına yaklaştı.

PİZZAYA 500 LİRA VERİLİR Mİ

Yerli ve yabancı turist akınını fırsata çevirmek isteyen işletmeciler, farklı seçeneklerle müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Fakat bu seçenekler biraz pahalı.

Öyle ki; İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir işletmede satılan pizzanın fiyatı 500 lira.

Çeşme'de satılan 500 liralık pizza

NEDEN BU KADAR PAHALI

Pizzanın fiyatının yüksek olmasının nedeni ise, içine eklenen 1 kiloluk ıstakoz.

Kanada'dan özel olarak getirilen ıstakoz, pizzanın üzerine ekleniyor.

Bunun dışında pizza şu malzemeler ekleniyor: Enginar, mozzarella ve domates sosu.

370 TANE SATTI

Bu sezon ilk kez yapılmaya başlanan pizzadan, 370 adet satıldığı biliniyor.

Çeşme'deki bu fiyatlar tatilcilere yabancı değil.

Çeşme'de satılan 500 TL'lik pizza VİDEO

LAHMACUN+AYRAN 80 LİRA

Bodrum'da bir lahmacunun fiyatı 55 lira. Yanında ayran içmek isterseniz faturanız 80 liraya yükseliyor.

250 LİRAYA HAMBURGER

Alaçatı'da da durum farklı değil.

Alaçatı'nın en ünlü hamburgerini yemek isterseniz 250 lirayı gözden çıkarmanız gerekecek.

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