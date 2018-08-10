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Çete lideri El Betito yakalandı

Meksika'da "Tepito Birliği" adı verilen çetenin lideri olduğu iddia edilen "El Betito" yakalandı.

AA | 10.08.2018 - 00:29..
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Ulusal Güvenlik Komisyonu'ndan Renato Sales, basına yaptığı açıklamada, başkent Meksiko'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmak, cinayet ve haraç kesmekle suçlanan "Tepito Birliği" çetesinin lideri olduğu ileri sürülen "El Betito" lakaplı kişinin gözaltına alındığını belirtti.

AĞABEYİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

El Betito'nun tam adını açıklamayan Sales, 37 yaşındaki zanlının tanınmamak için saç ektirdiğini ve mide ameliyatıyla 30 kilo verdiğini aktardı.

Kendisini sokakta tespit eden uyuşturucuyla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 50 yaşındaki ağabeyi ile yakalanan El Betito'nun yanında 10 bin dolar nakit para, uyuşturucu madde ve bir tabanca bulunduğu kaydedildi.

Sales, zanlının, kara para aklama ve hırsızlık suçlarının yanı sıra, çetenin uyuşturucu satışlarını ve kestiği haraçları denetlediğini ifade etti.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Çeşitli cinayetlerle bağlantılı olarak soruşturulan El Betito'nun, daha önce 2008'de tutuklandığı ve hırsızlık suçundan mahkum edildiği belirtildi.

Bu arada, yerel medyada El Betito'nun ismi "Roberto Moyado Esparza" olarak açıklandı.

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