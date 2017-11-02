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Çetinkaya: Dijital paralar istikrara katkı sağlayabilir

Bitcoin 7 bin 404 dolar ile tarihi zirvesini yenilerken TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'dan açıklama geldi.

02.11.2017 - 16:08
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, İstanbul'da dijital paralara ilişkin yaptığı açıklamada TCMB'nin dijital paralardaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek dijital paraların iyi tasarlandıkları takdirde finansal istikrara katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

"SANAL PARALAR İÇİN GRUP OLUŞTURDUK"

Çetinkaya, TCMB'nin dijital paralar üzerine çalışması için piyasa katılımcılarından, politika yapıcılarından ve düzenleyicilerden oluşan bir grup oluşturduğunu bildirdi.

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