Çetinkaya: Dijital paralar istikrara katkı sağlayabilir

Bitcoin 7 bin 404 dolar ile tarihi zirvesini yenilerken TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'dan açıklama geldi.

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Can Dündar'ın Kati Piri ile çok konuşulan fotoğrafı

Küresel güçlerin şu ara en kullanışlı aparatı olan Can Dündar Avrupa'da ikili ilişkilerini de aksatmıyor.