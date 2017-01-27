Şehircilik Bakanı: Depreme karşı seferberlik başlatacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'nin yeni şehirleşme vizyonunun gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenmesi amacıyla düzenlenen "Şehircilik Şurası", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ana teması "Şehircilikte Yeni Vizyon" olan şuranın açılışında yaptığı konuşmada, şehir ve insanın birbirinin aynası olduğunu söyledi.

"SORUNLARA ÇÖZÜM İÇİN TOPLANDIK"

Şehirlerin yeni ideallere kapı aralamasını, bu idealleri gerçekleştirebilme kabiliyetini yeni nesillere sunmasını istediklerini dile getiren Özhaseki, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 2023 vizyonumuza ve 2071 tasavvurumuza uygun şehircilik politikaları belirlemek, sorunlara çözüm üretmek için Şehircilik Şurası’nı toplamaya karar verdik." diye konuştu.

Özhaseki, 3 ay sürecek şuranın 4 konu başlığının, "Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım", "Kentsel Dönüşüm, "Şehirleşme, Göç ve "Uyum, Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü" olduğunu belirterek şura komisyonlarının bilim insanları, bakanlıklar, belediyeler ve kamu kuruluşlarından uzmanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile meslek örgütlerinin mensuplarından oluştuğunu aktardı.

"Şuradan çıkacak sonuçlar, mevzuata doğrudan veya dolaylı katkı sağlayacak, Türkiye’nin şehircilik politikasına yansıyacaktır." diyen Özhaseki, vakitlerini şura için ayıran tüm katılımcılara teşekkür etti.

"TERÖR MAĞDURU ŞEHİRLERİ SEVGİ VE KARDEŞLİK İLE İHYA EDİYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü diğer çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Özhaseki, terör dolayısıyla tahrip edilen illerde sürdürülen çalışmaları anlattı. Bölgeyi "sevgi ve kardeşlik" ile ihya ettiklerini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti: "Bu kapsamda başta Diyarbakır Sur olmak üzere Cizre, İdil ve Silopi, Şırnak Yüksekova ve Nusaybin'de de çalışmalar başlattık. Sur'da evi yıkılmış herkese bugün ev verebilecek durumdayız. Silopi ve İdil'de 3 ay içerisinde herkesin evini teslim edebilecek durumdayız. Sene sonuna kadar teröristlerin yaktığı, yıktığı, mağdur ettiği her vatandaşın evini, ki sayısı 30 bini aşıyor, altyapısıyla ve üstyapısıyla verebilecek durumdayız."





"DEPREME HAZIR HALE GELMELİYİZ"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin detayları da paylaşan Özhaseki, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını, depremde en çok riski sağlıksız yapıların oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de ortalama 20 milyon yapı stoğunun bulunduğuna işaret eden Özhaseki, 1999 yönetmeliğinden sonra yapılan 5 milyon yapının nispeten sağlam olduğunu, öncesinde yapılan yapıların sağlam olmadığını ifade etti.

Özhaseki, 2012'de kentsel dönüşüm yasaları çıkartıldığını, birçok yerde çalışmalar başlatıldığını belirterek, "Bugün gelinen noktada dönüşüme uğrayan bina sayısının ancak 960 bin olduğunu söylüyoruz. İlgili insan sayısı ise 3,5 milyon kişiden ibaret. Takdir edersiniz ki bunu yeterli göremeyiz. Bir an önce bizim şehirlerimizi depreme hazırlamamız gerekiyor. Bu kapsamda hazırlanmış birçok projeyi de yerinde takip edip gerekirse çözüm ortağı olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Gaziosmanpaşa gibi, Karabağlar gibi, Fikirtepe gibi." şeklinde konuştu.

"SEFERBERLİK BAŞLATACAĞIZ"

Fikirtepe'de 5 Şubat'ta ilk temelin atılacağını, yıllardır kangren haline gelmiş 10 bine yakın vatandaşın sorunlarının çözüleceğini belirten Özhaseki, "Şura sonrası alacağımız kararlarla, çıkaracağımız yasalarla tüm Türkiye genelinde adeta bir seferberlik başlatarak tüm riskli yapıları elden geçirip deprem gelmeden hazır olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre konusunda da atık su, katı atık bertaraf tesisleri, gemilerden atık alım hizmeti, hava kalitesi izleme ağı, mavi bayraklı plaj sayısı konusunda yürütülen çalışmaları anlatan Özhaseki, Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'nı aldıklarını anımsattı.

Özhaseki, Şehircilik Şurası'na destekleri ve katılımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a şükranlarını sunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Açılışta, şehirlerin önemine ilişkin tanıtım filmi de gösterildi.