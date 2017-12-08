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Chicago'da Kudüs gösterileri

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı, Chicago’da protesto edildi.

Ajanslar | 08.12.2017 - 14:20..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto eden binlerce kişi, "Kudüs kırmızı hattımızdır", "ABD ve İsrail! Kudüs'ten elinizi çekin" ve "Trump/Pence rejimi gitmeli" yazılı pankartlar ile Federal Plaza önünde toplandı.

Chicago'da Kudüs gösterileri

Göstericiler, konuşmaların ardından yürüyüşe geçerek "Filistin'e özgürlük", "Kudüs İsrail'in değil, Filistin'in başkentidir" ve "Donald Trump gitmeli" sloganları attı.

Chicago'da Kudüs gösterileri

Grup, sıfırın altında 6 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen Trump ve İsrail karşıtı sloganlara devam ederek saatlerce kentin caddelerinde yürüyüp, İsrail Başkonsolosluğu'nun önüne geldi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen gösteri, olaysız sona erdi.

Chicago'da Kudüs gösterileri

Chicago'da Kudüs gösterileri

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