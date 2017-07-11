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CHP 15 Temmuz'da alanlarda olacak

CHP, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında alanlara inerek, anma programlarına katılacak

11.07.2017 - 11:27
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chp

Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, valilikler tarafından başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek anma törenlerinde yer alacak.

CHP'nin, kimden gelirse ve nasıl olursa olsun darbenin her türlüsüne karşı olduğu vurgulanacak törenlerde, şehit ve gazilere duyulan minnet ifade edilecek.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır yaptığı açıklamada, devlet içerisinde yapılanan bir grubun, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

OHAL'İ ASLA KABUL ETMİYORUZ

Bu girişimin, milletin ve TBMM'nin direnişi sayesinde etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Sındır, "15 Temmuz'da halkımız ve Gazi Meclisimiz, FETÖ'nün devleti ve demokrasiyi yok etmek isteyen darbe girişimine 'dur' dedi. CHP olarak 15 Temmuz'da şehitleri anacağız, gazilerimize sahip çıkacağız. Ancak fırsatçılık yapılarak 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'i asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Sındır, CHP örgütlerinin, 15 Temmuz'da valilikler ve kamu kurumlarınca düzenlenen anma törenlerinde yer alacağına işaret ederek, bu kapsamda parti örgütlerine bir talimat göndereceklerini bildirdi.

DEMOKRASİ AYAĞA KALDIRILMALI

Darbe girişiminde 250 şehit verildiğini, 2 binin üzerinde vatandaşın gazi olduğunu hatırlatan Sındır, darbenin istihbaratının önceden alınmış olmasına rağmen, bu tür acıların yaşanmış olmasının üzücü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir daha darbe yaşamaması için yapılması gerekenin, demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla ayağa kaldırmak olduğuna dikkati çeken Sındır, adaletin önemini vurguladı.

Sındır, liyakata dayalı bir devlet yönetim sisteminin önemli olduğunu belirterek; demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin korunması gerektiğini kaydetti.

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