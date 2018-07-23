AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik düzenlemesinde 28 gün olan temel eğitim süresini 21 güne düşürdüklerini duyurdu.

AK Parti'den yapılan bu açıklamaya CHP'den yanıt gecikmedi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bedelli askerlik düzenlemesinde temel eğitim süresinin tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

"21 GÜNÜN HİÇBİR ANLAMI YOK"

CHP'li vekil, "28 günün bir gerekçesi yoktu. Şimdi 21 güne düşürüldü. Demek, hiçbir anlamı yokmuş. 28 günde Yaylalar türküsünü öğrenemeyenler, 21 günde mi öğrenecek? Anlamak mümkün değil.





"KALDIRILMASINA DESTEK OLURUZ"

Hiçbir şekilde kışla şartının olmaması lazım. 21 gün askerlik süresinin kaldırılmasına destek oluruz."

CHP, 21 günlük askerlik süresinin kalkmasını istiyor VİDEO

MHP DE KARŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, askerlik süresinin kaldırılması gerektiğini belirtmişti.