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CHP af konusunda karar veremedi

MHP'nin af teklifi ile ilgili, CHP kanadından, "AK Parti ne düşünüyor ona bakmak lazım" yorumu geldi.

AA | 24.09.2018 - 17:26..
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CHP af konusunda karar veremedi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yaptı.

Salıcı, MHP'nin bugün Meclis'e sunduğu af teklifiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

CHP af konusunda karar veremedi VİDEO

"AK PARTİ NE DÜŞÜNÜYOR ONA BAKMAK LAZIM..."

Salıcı konuyla ilgili olarak, "Öncelikle affın içeriğini görmek lazım. Ondan daha önce bu af teklifini MHP yapıyor. MHP, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı. Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı bu af teklifiyle ilgili ne düşünüyor önce ona bakmak lazım. İkincisi, af teklifinin içeriği milletvekillerimiz tarafından incelenecek. Grup Başkanvekillerimiz, hukukçu milletvekillerimizle bir komisyon oluşturacaklar ve o komisyon af teklifinin içeriğiyle ilgili konuyu detaylı bir şekilde değerlendirecek. CHP ondan sonra bir görüş oluşturacak." dedi.

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