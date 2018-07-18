CHP: Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerekir

AK Parti bedelli askerlikle ilgili tasarıyı hazırladı. Tasarı komisyona sunulduktan sonra Genel Kurul'da oylanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bedellinin şartlarını kamuoyuna açıkladı.

İLK DESTEK CHP'DEN GELDİ

Tasarıya ilk destek CHP'den geldi. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, bedelli askerlik tasarısının kabul edilmesi gerektiğini ifade etti: "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi, verilen sözün tutulması gerekir. Muazzam bir yığılma var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar. İtirazlarımız var, parası olana tezkere. Bu parayı ödemeyemeyecek durumlarda olanların da bundan yararlanması lazım."