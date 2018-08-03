CHP Genel Merkezi'nden muhaliflere suçlama

1 Bosna Hersek’in Rüya demiryolu güzergahı Bosna’ya gittiniz mi, sevdiniz mi, beğendiniz mi bilmiyorum ama bu tren yolu, ülkeyi size bir kez daha ray üstünde sunuyor.

2 Gouzenko olayı Ottowa büyükelçiliğinde çalışan bir şifre uzmanı düşünün, Sovyetler Birliği’nin gizli bilgilerini batıya kaçırarak, Soğuk Savaş'ın resmen başlamasına neden olmuş biri; Igor Sergeyevich Gouzenko!

3 Hattuşa kültürel varlığıyla göz bebeği konumunda Hititlere 450 yıl başkentlik yapmış, Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kenti, Türkiye'nin göz bebeği turizm mekanları arasında yer alıyor.

4 Yüzerken üstünden tekne geçen kadın ağır yaralandı Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir teknenin fark etmeyerek yüzerken üzerinden geçtiği kadının omurga ve kaburgasında çatlak, akciğerinde ezilme ve vücudunun çeşitli yerlerinde de derin kesikler oluştu.

5 Uçuşa hazırlanan uçakta şarj olan telefon tutuştu Barcelona'da, hareketlenmek üzere olan Ryanair adlı hava yolu şirketine ait uçakta, taşınabilir pille şarj edilen bir telefon aniden tutuşunca yolcular büyük panik yaşadı.

6 Güneş çarpmasını önleyecek önlemler Güneş ışınları çocuğun özellikle kemik gelişiminde önemli rol oynayan D vitamini yapımında kullanılan en değerli kaynak olsa da birçok hastalığa yol açabiliyor.