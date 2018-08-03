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CHP Genel Merkezi'nden muhaliflere suçlama

Günlerde Türkiye gündemini meşgul eden imza tartışmasında Genel Merkez, yeterli imzaya ulaştığını söyleyen muhalifleri sahtecilikle suçladı.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 13:56..
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CHP Genel Merkezi'nden muhaliflere suçlama

Muharrem İnce yanlısı muhalif vekiller olağanüstü kurultaya gitmek için yeterli imza sayısına ulaştıklarını günler öncesinden açıklamıştı.

Dün ise muhalifler, imzaların teslim edilme süresinin son gününde noter tasdikli belgeleri CHP Genel Merkezi'ne sunarak, 630 kişinin imzasına ulaştıklarını açıkladılar.

İMZA SAYISI EKSİK

Ancak Genel Merkez'in açıklamasına göre noter tasdikli imza sayısı 614.

MÜKERRER İMZA VAR

Bu imzalardan 4’ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi.

MUHALİFLERİ YALANLADILAR

CHP Genel Merkezi bu açıklamayı yaparak muhalifleri yalanladı. Muhaliflerin tepkisinin ne olacağı ise merak konusu oldu.

KURULTAY OLMAYACAK

Genel Merkez bu sonuçlarla olağanüstü kurultayın gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

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