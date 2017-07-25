CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Meclis'te Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı gerçekleştiriliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Cumhuriyet gazetesi bütün ömrü FETÖ'yle mücadeleyle geçmiş bir gazetedir. Şimdi bu gazetenin yazarlarını alıyorsunuz FETÖ'yle irtibatlandırıyorsunuz. Umarım bu arkadaşlar için adalet tecelli eder de duruşmadan sonra serbest bırakılırlar.

Kadri Gürsel küçük çocuğunu kucaklamak istiyor, izin verilmiyor. Ahmet Şık'a soruyorlar "servetin ne" "tek servetim kızım diyor". Cumhuriyet gazetesi iddianamesini hazırlayan savcı da FETÖ'den yargılanan bir savcı.

Detaylar gelecek...