Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde, terör örgütü PKK'ya destek sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan belediyeler üzerinden sert tartışmalar yaşandı. Kaynak: Ensonhaber.com

HENDEK KAZAN BELEDİYELER

Dönemin İçişleri Bakanı Selami Altınok, gece yarısı telefon aldığını ve HDP'li belediyenin kepçesiyle hendek kazıldığını öğrendiğini söyledi.

CHP-HDP BİRLİKTELİĞİ

Kayyum atamalarına karşı, Meclis'te CHP-HDP ittifakı oluştu.

Bu kapsamda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kürsüye çıkarak kayyum atamalarına karşı sert bir konuşma yaptı.

CHP-HDP ittifakının hedefinde kayyumlar var ViDEO

DARBEYMİŞ...

Atamaların hukuksuz olduğunu savunan Tanrıkulu, HDP'li belediyelere darbe yapıldığını söyledi. Kaynak: Ensonhaber.com

Sezgin Tanrıkulu, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Öncelikle, kayyum ataması halkın iradesine ve milletin iradesine vurulmuş bir darbedir ve bu darbeyi de maalesef geçtiğimiz dönem Adalet ve Kalkınma Partisi bu Parlamentoda bir kanun hükmünde kararnameyle gerçekleştirdi." diye konuştu.