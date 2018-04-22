CHP ile İYİ Parti ittifak kurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bu görüşmenin ayrıntıları belli oldu. Buna göre İyi Parti'nin seçimlere girebilmesi için CHP'den bazı vekillerin partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye geçmesi konusunda mutabakata varıldı.

İstifa ederek parti değiştirecek vekil sayısı ise 15... Şu anda CHP Genel Merkezinde istifa edecek vekillerin listesi hazırlandı. İsimler belli oldu.

MECLİS'TE GRUP OLUŞTURABİLECEKLER

Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı. Seçim Kanunu'nda, "Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şartı" hükmü yer alıyor.