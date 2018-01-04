taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.052
USD
3,7813
EURO
4,5496
ALTIN
159,04
PETR
68,0800

CHP: İran'ın yanındayız

CHP'li Öztürk Yılmaz, Amerika'ya karşı İran'ın yanında olduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 07:14..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP: İran'ın yanındayız

CHP: İran'ın yanındayız

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ulusal Kanal'da ekrana gelen Başkent Kulisi adlı programa konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Yılmaz, İran'da çıkan sokak olaylarına değindi.

TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE

Sokak olaylarının Türkiye için büyük bir tehlike olduğunu ifade eden Öztürk Yılmaz, dış güçlerin bölgede söz geçirmeye çalıştığını gördüklerini sözlerine ekledi.

"İRAN'IN YANINDAYIZ"

Öztürk Yılmaz, "Amerika'nın burada at koşturmasına, bu bölgenin taşeronluğunu yapmasına karşıyız. İran'ın yanındayız. Toprak bütünlüğü açısından, birliği düzeni açısından İran'ın yanındayız..." diye konuştu.

CHP'li Öztürk Yılmaz: İran'ın yanındayız VİDEO

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı
İstanbul Sarıyer'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı, bu azimle 2019 yılında yapılacak tüm seçimlerin kazanılmasını istedi.
Hüda Kaya HDP'li olmasını Kur'an-ı Kerim'e bağladı
İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kur'an-ı Kerim'e okuduğu bir ayette sonra HDP'li olduğunu söyledi.
Devletin zirvesinden Destici'ye geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Mustafa Destici'yi arayarak BBP binasındaki yangın için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Destici, Genel Merkez'de çıkan yangınla ilgili konuştu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında çıkan yangınla ilgili: "Emniyet araştırma yapıyor, net açıklama daha sonra yapılacak" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

113
Macron: Neredeyse İran'da bizi savaşa götürecekler

Macron: Neredeyse İran'da bizi savaşa götürecekler

29
Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

Hakan Atilla'nın avukatı: Zarrab'a inandılar

33
Hakan Atilla kararı Türkiye'de Twitter'ı salladı

Hakan Atilla kararı Türkiye'de Twitter'ı salladı

29
CHP: İran'ın yanındayız

CHP: İran'ın yanındayız

31
Londra derbisinde 4 gol var kazanan yok

Londra derbisinde 4 gol var kazanan yok

3
Yolda bulduğu faturayı ödedi

Yolda bulduğu faturayı ödedi

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM