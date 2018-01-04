CHP: İran'ın yanındayız

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ulusal Kanal'da ekrana gelen Başkent Kulisi adlı programa konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Yılmaz, İran'da çıkan sokak olaylarına değindi.

TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE

Sokak olaylarının Türkiye için büyük bir tehlike olduğunu ifade eden Öztürk Yılmaz, dış güçlerin bölgede söz geçirmeye çalıştığını gördüklerini sözlerine ekledi.

"İRAN'IN YANINDAYIZ"

Öztürk Yılmaz, "Amerika'nın burada at koşturmasına, bu bölgenin taşeronluğunu yapmasına karşıyız. İran'ın yanındayız. Toprak bütünlüğü açısından, birliği düzeni açısından İran'ın yanındayız..." diye konuştu.

CHP'li Öztürk Yılmaz: İran'ın yanındayız VİDEO