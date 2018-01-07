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CHP İzmir İl Kongresi karıştı

CHP İzmir İl Kongresinde adaylardan Utku Gümrükçü konuşurken açılan "Kerbela şehitlerinden özür dile" pankartı açılması sonrası kavga çıktı.

İHA | 07.01.2018 - 17:23..
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CHP İzmir İl Kongresi karıştı

Celal Atik Spor Salonu’nda yapılan CHP İzmir İl Kongresi’nde Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü aday oldu.

"KERBELA ŞEHİTLERİNDEN ÖZÜR DİLE"

Deniz Yücel’in ardından kürsüye çıkan Utku Gümrükçü konuşma yaptığı sırada bir kişi "Utku Gümrükçü Kerbela şehitlerinden hemen şimdi özür dile" yazan bir pankart tutunca iki grup arasında kavga çıktı.

CHP İzmir İl Kongresi karıştı

15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Milletvekilleri arbedeyi sakinleştirmeye çalışırken, kongreye 15 dakika ara verildi. Kavganın devam etmesi halinde kongrenin iptal edileceği belirtildi.

CHP İzmir İl Kongresi karıştı



CHP İzmir İl Kongresi karıştı



CHP İzmir İl Kongresi karıştı






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