Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti sözcüsü Bülent Tezcan, sandıklar açılırken kameralar karşısına geçmiş ve Anadolu Ajansı'nı (AA) hedef göstererek oyların yanlış açıklandığını iddia etmişti. Oy oranları Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 46,58, Muharrem İnce için yüzde 40,35 şeklinde oy oranı açıklamıştı.

KENDİNİ YALANLADI

Tekrar kameralar karşısına geçen Tezcan, sandıkların yüzde 95'i açılmış olmasına rağmen seçimin 2. tura kalacağını söyleyerek Erdoğan'ın 51,77, İnce'nin ise 33,65 olduğunu açıkladı.

CHP kendi kendini yalanladı VİDEO

Tezcan, oyların manipüle edildiğini iddia ederken kendini yalanladı.