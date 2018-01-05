taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.272
USD
3,7514
EURO
4,5227
ALTIN
158,93
PETR
67,3700

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u alacağız

Beşiktaş Belediyesi önünde konuşan CHP Lideri, yerel seçimlerde İstanbul'u alacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 15:06..
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu: İstanbul'u alacağız

s

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasından sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da hakkındaki soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

"İSTANBUL'U ALACAĞIZ"

1 aylık süreçte iki belediye başkanını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde iddialı açıklamalar yaptı. CHP Lideri, "Türkiye'nin dünya kadar derdi var, belediyelerimizle uğraşıyorlar. Buradan sesleniyorum. Bütün Türkiye duysun. 14 belediye başkanımızı alsan dahi İstanbul'u alacağız. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u alacağız VİDEO

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

"HER VATANDAŞA EŞİT HİZMET SUNULMALI"

Her vatandaşa eşit hizmet sunulmalı.

O saray imara aykırıysa onu yıkacaksın. Fiyakanı sökeceğiz. Kimse endişe etmesin. Hakimleriyle savcılarıyla korkutacak bizi.

Türkiye'deki vatandaşlar duysun. Suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirliyorsa o ülkede adalet iflas etmiştir.

İradenizi saraya iade ettiyseniz ortalarda dolaşmayın. Siz ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız.

"BİZ HESAP VERMEKTEN KAÇINMAYIZ"

Biz hesap vermekten kaçınmayız. Herkes hesap verirse biz de veririz. Siyasetçi her kuruşun her liranın hesabını verir. Varsa Yolsuzluk hep beraber üstüne gidelim.

"HÜKÜMET GEÇİCİDİR"

Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyoruz. Devlet bakidir, hükümet geçicidir.

Mal bildirimi sağlıklı değilmiş. Savcılık inceledi. Ataşehir Belediye Başkanımız da buyurun inceleyin dedi. Bizim belediye başkanlarımızın Man Adaları'nda kurulan şirketleri de yok. Bütün bunlar için ey Kılıçdaroğlu, sen neden benim yakınlarımın şirket kurduğunu açıkladın. İncelenmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. İncelenmiş. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu demi ki, bunların hiçbirisi doğru değil. Bunları İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu söylüyor. Daha ne istiyorsunuz? Belediye Başkanımız ihaleye fesat karıştırmış. İnceliyorlar. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü burada bir fesat falan yok diyor. Dosya Danıştay'a gitmiş, Danıştay da bu ihalede bir fesat falan yok demiş. Siz buna rağmen belediye başkanını açığa alıyorsunuz.

"GERİ ADIM ATMAM"

Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atar. Feriştahınız gelse geri adım atmam.

Mal beyanı ile ilgili başbakanlık etik kuruluna da şikayet etmişler. Olur. 2016'da bakmışlar bir şey yokmuş. Teftiş Kurulu iddialara safsata dedi.

"AMAÇ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRMEK"

İhbarı yapan kişiler iyi incelemedi. Nereye gider dosya Danıştay'a gitmiş. Bu ihalede bir fesat yok demiş. Buna rağmen açığa alıyorsunuz. Gündem değiştiriyorsunuz. Amaç Türkiye'nin gündemini değiştirmek.

"BU İFTİRA TUTMAZ"

Biz çekinmeyiz. Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Ne FETÖ'cüsü? Aynı menzile siz yürümüyor muydunuz ya? Devletin valilerini, kaymakamlarını, emniyet müdürlerini FETÖ'cülere sen teslim etmedin mi? Ben senin ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ta, İstanbul'da söylüyorum, cesaretin varsa çık karşıma çık. 18 ay geçmiş, belediye başkanı diyor ki soruşturun. 18 aydır tık yok. Dosyada bir şey yok. Sizin ne kadar FETÖ hayranı olduğunuzu biliyorum.Başkanı'mızı FETÖ'cülükle suçluyorlar bu iftira tutmaz.

"YEREL SEÇİM YAPALIM"

Cesaret ediyorsanız yerel seçimleri bir an önce yapalım. Anayasayı değiştirelim. Göreceksin herkes boyunun ölçüsünü alacak."

İlginizi Çekebilir
FETÖ operasyonlarında 48 bin kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya gitti.
5 FETÖ'cüye daha ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul için başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden usta oyuncu Münir Özkul için başsağlığı mesajı yayınladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

40
Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

Doğu Perinçek Esad'ı kahraman ilan etti

221
Münir Özkul vefat etti

Münir Özkul vefat etti

200
Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

42
Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

Ayşen Gruda Münir Özkul'un telif haklarını hatırlattı

115
FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

FETÖ'cü Burak Akın yüzünü sakladı

34
Özkul'un kızı: Asılsız haberler bizi bugüne hazırladı

Özkul'un kızı: Asılsız haberler bizi bugüne hazırladı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM