CHP lideri Kılıçdaroğlu tek başına yürüyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan başlayan ve İstanbul Maltepe'ye kadar sürecek olan yürüyüşünde bugün son metreler katediliyor.

2 KİLOMETREYİ GRUP EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ

Kılıçdaroğlu’nun miting alanına yürüyüş planında son dakika değişikliği yapıldı. Miting alanına giden son 3 kilometreyi CHP lideri tek başına yürüyeceğini duyurmuştu.

Yapılan değişiklikle Kılıçdaroğlu, Dragos sahilden beraberinde milletvekilleri ve bir grup yurttaşla yaklaşık 2 kilometre yürüyecek.

SON 1 KİLOMETREYİ YALNIZ YÜRÜYECEK

CHP lideri alana giden son 1 kilometrelik bölümde ise tek başına devam edecek ve dünyanın en uzun yürüyüşünü tamamlayarak Maltepe Sahili'nde saat 18:00'da kürsüye çıkacak.

ÇOK SAYIDA STK VE SİYASİ PARTİ DE VAR

Başkanlığı açıklamasına göre; sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve farklı dünya görüşlerine sahip, Saadet, ÖDP gibi birçok siyasi parti de buluşmaya katılacağını duyurdu.

Siyasi partilerin yanı sıra DİSK, KESK, TMOOB ve TTB'ye bağlı yüzlerce STK da alandaki yerini alacak.

MALTEPE SAHİLİ'NDE TOPLANMA DEVAM EDİYOR

Maltepe’de adalet mitinginin yapılacağı alan ise öğle saatlerinde dolmaya başladı. Alana girişler sürerken görevli araçlar katılım sağlayacak kişileri toplamaya devam ediyor.

İstanbul'un 958 mahallesinden Maltepe'ye araç kaldırıldı. Alana girişler ise saat 15.00'ten itibaren başladı. Alana deniz yolu dahil olmak üzere 4 farklı arama noktasından giriş yapıldı. Denizde ve alanın diğer çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri de alınacak.

KONSERLER VERİLİYOR

Sanatçılar Onur Akın ve Zülfü Livaneli de saat 16:00’da miting alanında kürsüye gelerek mini konserler veriyor.

SAHNE 80 METRE GENİŞLİĞİNDE

İşte madde madde buluşmanın gerçekleşeceği alanda alınan önlemler;

-Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı sahne 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde olacak ve üzerinde 2 adet dev LED ekran ile ADALET yazılı bir pano olacak.

Buraya gelecek vatandaşların sahneyi daha iyi görebilmesi için alanın çeşitli noktalarına da 6 adet dev LED ekran ile 6 adet ses sistemi yerleştirilecek.

4 AMBULANS NOKTASI

-Alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında 4 ambulans noktası hazır bulunacak.

– 3 ayrı noktada seyyar tuvaletler kurulacak.

– Alanda 2 adet bebek bakım çadırı ve yaşlı ya da hastaların dinlenebilmesi için çadırlar olacak.

30 ÇADIRDA MALZEME DAĞITILACAK

-Alanın giriş kapılarına yakın yerlerde 30 adet çadır kurulacak ve bu çadırlardan tişört, yelpaze, bayrak ve şapka dağıtımı yapılacak.

– 1 milyon şişe su taşıyacak soğuk hava depolu 10 adet TIR alanın çevresinde hazır bulunacak.

BASIN TRİBÜNÜ OLUŞTURULDU

-Basın mensupları için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan bir basın tribünü konumlandırılacak. Bu basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları da kurulacak. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleşecek.

– Adalet Buluşması mitinginde 5 bine yakın partili alanda görevli olacak.