CHP liderinden milletvekillerine: İntiharları anlatın

CHP'nin Abant Tabiat Parkı'nda yaptığı TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma Değerlendirme toplantısı sona erdi. Toplantının sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini dinleyerek yanıt verdi.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, basına kapalı yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, Türkiye'de büyük bir siyasi kriz ve ekonomik kriz yaşandığını dile getirerek şu tespitleri yaptı:

"İNSANLAR İNTİHAR EDİYOR BUNU ANLATIN"

"Ekonomik kriz, toplumun üreten kesimlerini etkilemeye başladı. Bu krizden çıkışın olduğunu, çözüm önerilerimizi mutlaka halka anlatmak lazım. Halkın umudunu kırmamak lazım. Topluma çözüm önerileriyle gitmemiz gerekir. Öyle büyük felaket ile karşı karşıyayız ki, insanlar kendisini yakıyor, iş adamları intihar ediyor, konkordato kuyrukları var. Bunun üzerini dış güçler makyajı ile kapatamazlar. Bunu anlatın."

"SOKAĞA ÇIKIN KRİZİ ANLATIN"

Milletvekillerine sokağa çıkarak vatandaşa ekonomik kriz ve çözüm önerilerini anlatması için talimatı veren Kılıçdaroğlu, "Kahvelere gidin, ev ev gezin, esnafı ziyaret edin, vatandaşı dinleyin ve ekonomik krizi, bizim çözüm önerilerimizi anlatın." dedi.