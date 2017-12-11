CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'te yaptığı konuşmada partisinin Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına isyan etti.

Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla görevden alınan Battal İlgezdi'nin suçsuz olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu "Bir belediye başkanının ağzından eğer bir haram lokma lokma inerse o belediye başkanını yaşatmam." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

CHP'Lİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

"Bizim belediyelere günün 24 saati denetim elemanı gönderiyorsunuz diğer belediyelere göndermiyorsunuz. Buna itiraz ediyoruz. Ataşehir Belediye Başkanı 2015'te iddialar üzerine şikayet etti. Soruşturmaya gerek olmadığı yönünde karar çıktı. AK Parti'nin Ataşehir belediye üyeleri bakanın kararına itiraz ediyorlar bu beraat edemez incelenmesi lazım. Dosya Danıştay'a gidiyor Danıştay soruşturmaya gerek yok diyor. Mahkemeye gidiyor beraat ediyor. Bununla ilgili belediye başkanını açığa alıyorsunuz.

CHP liderinin Battal İlgezdi savunması- ViDEO



"BİR BELEDİYE BAŞKANININ AĞZINDAN HARAM LOKMA İNERSE YAŞATMAM"

Bir belediye başkanının ağzından eğer bir haram lokma nokta inerse o belediye başkanını yaşatmam. Kızım bir daire almış. CHP milletvekillerine söylüyorum ailem torunlarım damadım dünürlerim hepsi için araştırma önergesi verin. Hepsi araştırılsın. 5 kuruş bulursanız bu kürsüden özür dileyeceğim. Allah kimseyi zalimin elinde emir kulu yapmasın. Bunu yapanlar en çok döneklerdir bunu da kimse unutmasın."