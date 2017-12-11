taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.999
USD
3,8231
EURO
4,5089
ALTIN
153,59
PETR
63,5800

CHP liderinin Battal İlgezdi savunması

Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan İlgezdi'yi savunurken "Bir belediye başkanının ağzından haram lokma inerse yaşatmam." dedi.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 16:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP liderinin Battal İlgezdi savunması

kılıcdaroglu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'te yaptığı konuşmada partisinin Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına isyan etti.

Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla görevden alınan Battal İlgezdi'nin suçsuz olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu "Bir belediye başkanının ağzından eğer bir haram lokma lokma inerse o belediye başkanını yaşatmam." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

CHP'Lİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

"Bizim belediyelere günün 24 saati denetim elemanı gönderiyorsunuz diğer belediyelere göndermiyorsunuz. Buna itiraz ediyoruz. Ataşehir Belediye Başkanı 2015'te iddialar üzerine şikayet etti. Soruşturmaya gerek olmadığı yönünde karar çıktı. AK Parti'nin Ataşehir belediye üyeleri bakanın kararına itiraz ediyorlar bu beraat edemez incelenmesi lazım. Dosya Danıştay'a gidiyor Danıştay soruşturmaya gerek yok diyor. Mahkemeye gidiyor beraat ediyor. Bununla ilgili belediye başkanını açığa alıyorsunuz.

CHP liderinin Battal İlgezdi savunması- ViDEO

"BİR BELEDİYE BAŞKANININ AĞZINDAN HARAM LOKMA İNERSE YAŞATMAM"

Bir belediye başkanının ağzından eğer bir haram lokma nokta inerse o belediye başkanını yaşatmam. Kızım bir daire almış. CHP milletvekillerine söylüyorum ailem torunlarım damadım dünürlerim hepsi için araştırma önergesi verin. Hepsi araştırılsın. 5 kuruş bulursanız bu kürsüden özür dileyeceğim. Allah kimseyi zalimin elinde emir kulu yapmasın. Bunu yapanlar en çok döneklerdir bunu da kimse unutmasın."

İlginizi Çekebilir
New York'ta otobüs terminalinde patlama
New York Manhattan'da otobüs terminalinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Kılıçdaroğlu Lozan Antlaşması'nın tartışılmasını istemedi
CHP Lideri, Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin namusu olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
Kuzey Irak'ta 17 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, 17 terörist öldürüldü.
Rus ordusu Suriye'den çekiliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki Rus askeri üssüne giderek ordusuna Suriye'den çekilme talimatı verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

162
Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih

Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih

190
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

124
Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura

Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura

142
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

150
Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde

Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde

63
Kemal Kılıçdaroğlu'na güven dip noktada

Kemal Kılıçdaroğlu'na güven dip noktada

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM