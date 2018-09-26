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CHP, Meclis'teki oturma düzenine taktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'deki oturma düzeninde yapılan değişikliği eleştirdi.

AA | 26.09.2018 - 17:10..
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CHP, Meclis'teki oturma düzenine taktı

CHP, Meclis'teki oturma düzenine taktı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Partinin yerel strateji belgesi üzerine sunumların ve değerlendirmelerin yapıldığı MYK sürerken, Engin Özkoç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"CHP'Yİ DAHA DA DIŞARI ATMIŞLAR"

Özkoç, "TBMM'deki oturma düzenini öyle bir değiştirmeye yönelmişler ki artık birinci parti, ana muhalefet partisi olmayı bir kenara koyduk, birinci parti, ikinci partiyi bırakarak, MHP'yi iktidar partisinin yanına koymuşlar. CHP'yi daha da dışarı almışlar, onun yanına İYİ Parti'yi, öbür tarafa da HDP'yi koymuşlar. Yani devlet düzenini ve iltizamını bozan davranışlar içerisindeler." dedi.

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