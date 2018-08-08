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CHP önünde duran adam eylemi

Olağanüstü kurultay için toplanan imzaların yeterli bulunmaması üzerinde CHP Genel Merkezi önünde çeşitli eylemler düzenlenmeye başladı.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 07:35..
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CHP önünde duran adam eylemi

CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu, koltuğunu Muharrem İnce'ye kaptırmamak için elinden geleni yapmaya başladı.

Olağanüstü kurultay için imza veren 31 isim, imzasını geri çekerek kurultayın yapılmamasına neden oldu.

DELEGELER AÇLIK GREVİNDE

Kurultayın yapılmayacağının açıklanmasından sonra bazı delegeler CHP Genel Merkezi önünde açlık grevine başladı.

GENÇLERİN DURAN ADAM EYLEMİ

Bu eylem devam ederken bu kez genel merkezin önünde ellerinde pankart bulunan 4 genç geldi.

Gezi parkı olaylarında başlayan 'duran adam' eylemine imza atan gençler, partinin kurultaya gitmesini istedi.

CHP önünde duran adam eylemi

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi VİDEO

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