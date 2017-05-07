taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5449
EURO
3,8992
ALTIN
140,12
PETR
49,4000

CHP Parti Meclisi olağanüstü toplanacak

CHP Parti Meclisi, Fikri Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

07.05.2017 - 10:31
  1. Haberler
  2. Gündem

CHP Parti Meclisi olağanüstü toplanacak

Çarşamba günkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için PM'den talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmişti.

MYK'nın ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından PM üyelerine olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.

TEK GÜNDEM MADDESİ FİKRİ SAĞLAR

CHP PM'nin saat 13.00'te parti genel merkezinde yapılacağı bildirildi. PM'nin tek gündem maddesi ise Sağlar'ın durumu. PM'den, Sağlar için "kesin çıkarma" başlığının bulunduğu tüzüğün 70'inci maddesi ile tedbirli olarak YDK'ya sevk edilmesi istenecek. Çağrı yazısında Sağlar için tüzüğün 68'inci maddesinin F fıkrasının uygulanması da isteniyor.

MYK'DA REVİZYON OLABİLİR

Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK revizyonu yapacağı" iddiası ise son gelişmelerle hız kazanabilir. Kılıçdaroğlu'nun sadece parti sözcülüğüne atama yapmayıp, sınırlı da olsa MYK'da değişikliğe gidebileceği belirtiliyor. Bunun da zamana yayılmadan birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

512
Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

112
Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

81
Barcelona'dan üst üste 5. galibiyet

Barcelona'dan üst üste 5. galibiyet

2
Yayman: Game of Thrones izleyeceğinize Osmaniye'yi gezin

Yayman: Game of Thrones izleyeceğinize Osmaniye'yi gezin

18
Orgeneral Akar Amerikalı mevkidaşı Dunford ile görüştü

Orgeneral Akar Amerikalı mevkidaşı Dunford ile görüştü

21
Dursun Özbek soyunma odasına indi

Dursun Özbek soyunma odasına indi

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM