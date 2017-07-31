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CHP şimdi de Adalet Kurultayı yapacak

CHP, Adalet Yüryüşü'nün ardından Adalet Kurultayı yapacaklarını açıkladı.

31.07.2017 - 11:13
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CHP şimdi de Adalet Kurultayı yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan, açıklamalarda bulundu.

ADALET KURULTAYI YAPACAĞIZ

Tezcan, Adalet Yürüyüşü'nün ardından 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de Adalet Kurultayı yapacaklarını açıkladı.

"HERKES GELSİN"

Tezcan, kurultayın detaylarıyla ilgili de; "Parti logosu, parti bayrağı olmayacak, başarılı bir kurultay olacağına inanıyorum. Adalet konusunda benim de bir arzuhalim var diyen herkesi kurultaya bekliyorum. Bu bir siyasi parti kurultayı değil, herkes gelsin." dedi.

CHP şimdi de Adalet Kurultayı yapacak VİDEO

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