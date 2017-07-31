CHP şimdi de Adalet Kurultayı yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan, açıklamalarda bulundu.
ADALET KURULTAYI YAPACAĞIZ
Tezcan, Adalet Yürüyüşü'nün ardından 26-30 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale'de Adalet Kurultayı yapacaklarını açıkladı.
"HERKES GELSİN"
Tezcan, kurultayın detaylarıyla ilgili de; "Parti logosu, parti bayrağı olmayacak, başarılı bir kurultay olacağına inanıyorum. Adalet konusunda benim de bir arzuhalim var diyen herkesi kurultaya bekliyorum. Bu bir siyasi parti kurultayı değil, herkes gelsin." dedi.