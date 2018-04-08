CHP vekilleri Demirtaş'ı HDP'den çok ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Edirne F Tipi Cezaevi'nde terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklu bulunuyor.

EN ÇOK CHP'LİLER ZİYARET ETTİ

Demirtaş'ı ziyaret eden siyasilere bakıldığında ise Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri öne çıkıyor. Öyle ki HDP milletvekilleri Selahattin Demirtaş'ı 7 kez ziyaret ederken CHP'nin 17 farklı milletvekili 23 kez ziyaret etti.

DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDEN MİLLETVEKİLLERİ

Sezgin Tanrıkulu - 3 kez

Mehmet Bekaroğlu - 3 kez

Erdal Aksünger - 2 kez

Eren Erdem - 2 kez

İlhan Cihaner

Öztürk Yılmaz

Fikri Sağlar

Niyazi Nefi Kara

Veli Ağbaba

Mehmet Tüm

Orhan Sarıbal

Necati Yılmaz

Şenal Sarıhan

Nurettin Demir

Utku Çakırözer

Tuncay Özkan

Ali Şeker

SON ZİYARET EDEN ÖZTÜRK YILMAZ OLDU

Selahattin Demirtaş'ı son ziyaret eden ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz oldu. Yılmaz, ziyaretle ilgili ise Genel Başkan'ın olurunun olduğunu ve selamını iletmesini istediğini söyledi.