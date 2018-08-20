CHP yerel seçim çalışmalarına başladı

CHP, yerel seçimdeki hazırlıklarını mart 2019'daki seçimlere göre yaptıklarını söyleyerek, erken seçimi kabul etmediklerini söyledi.

"ERKEN SEÇİME KARŞIYIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam gazetecilerle buluştuğu yemekte, “Erken yerel seçime karşıyız, anayasa değişikliği gelirse kesin olarak ret veririz. Seçimler Mart 2019'da zamanında yapılmalı.'' açıklamasında bulundu.

CHP'nin kurultaydan sonraki en yüksek karar alma organı olan Parti Meclisi, 29 Ağustos'ta toplanacak. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; toplantıda seçimler değerlendirilip, marttaki yerel seçime yönelik projeler hazırlanacak.

KILIÇDAROĞLU İNCE'DEN KURTULMAK İSTİYOR

CHP'nin Kurultay konusunu kapatıp Muharrem İnce'den kurtulmak için yerel seçim çalışmalarına başladığı ise kulislerde konuşulur oldu.

BİR TEK İSİM KESİNLEŞTİ

İl ve ilçe başkanları yapılacak toplantıda ise aday belirleme yöntemi masaya yatırılacak. Ayrıca belediye başkanlığı adaylığına CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'a kesin gözüyle bakılıyor.