taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.276
USD
3,7873
EURO
4,6480
ALTIN
162,60
PETR
68,8700

CHP'de ayrışma başladı

2019 yılındaki seçimlerine hazırlanan CHP, bir yandan da parti içerisindeki tartışmalara gündeme geliyor.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 14:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'de ayrışma başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancığlu, partilerin yıllardır attığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını değiştirdi.

"YOLDAŞLARIYIZ"

Partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal'in askerleri değil, Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız" diyen Kaftancıoğlu'na destek açıklamaları gelirken bazı partililer de tepki açıklamaları yapmaya başladı.

CHP'de ayrışma başladı

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Bu kapsamda CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal, "Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarına eşlik etti.

"ASLA VE ASLA ASKERİ DEĞİLİZ"

Karşılıklı gerilimin ardından CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş da bir açıklama yaptı.

Akkuş, "Asla ve asla askeri değiliz. Bu sözler faşizan yapıyı çağrıştırıyor" dedi.

Parti içerisinde bazı milletvekilleri ise "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganında ısrar etmeye başladı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

156
Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

25
Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

36
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin planı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin planı

125
Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu

Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu

156
15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

92
Temel Karamollaoğlu basın toplantısında uyuttu

Temel Karamollaoğlu basın toplantısında uyuttu

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM