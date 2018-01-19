CHP'de ayrışma başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancığlu, partilerin yıllardır attığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını değiştirdi.

"YOLDAŞLARIYIZ"

Partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal'in askerleri değil, Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız" diyen Kaftancıoğlu'na destek açıklamaları gelirken bazı partililer de tepki açıklamaları yapmaya başladı.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Bu kapsamda CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal, "Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarına eşlik etti.

"ASLA VE ASLA ASKERİ DEĞİLİZ"

Karşılıklı gerilimin ardından CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş da bir açıklama yaptı.

Akkuş, "Asla ve asla askeri değiliz. Bu sözler faşizan yapıyı çağrıştırıyor" dedi.

Parti içerisinde bazı milletvekilleri ise "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganında ısrar etmeye başladı.