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CHP'de disipline sevk edilecek 3 isim

24 Haziran seçimleri sonrasında CHP'nin oluşturmak istediği oylar çalınıyor algısını deşifre eden Erdal Aksünger, disipline sevk ediliyor.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 11:10..
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CHP'de disipline sevk edilecek 3 isim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi; milletin tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını görünce seçimle ilgili kirli bir algı operasyonu başlatmak istedi.

KİRLİ PLAN DEŞİFRE OLDU

Sonuçları tartışılır hale getirmek için seçim gecesi kameralar karşısına geçerek kendilerine gelen bilgilerde, seçimlerin ikinci tura kaldığı savunuldu. Oysa gerçek başkaydı...

CHP'nin bu kirli planını deşifre eden isim ise Erdal Aksünger oldu.

Aksünger, partinin sisteminin bozuk olduğunu verileri Anadolu Ajansı ve YSK'dan aldığını söyledi.

CHP'li Aksünger: Bütün verilerin YSK ve AA'dan geldiğini öğrendim VİDEO

İSTİFA İSTEYEN DİSİPLİNE...

Bugün toplanacak CHP Parti Meclisi'nde disipline sevk edilecek 3 isim belirlendi.

Bunların başında ise Erdal Aksünger yer aldı.

Diğer iki isim ise, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na muhalif isimlerden Necati Yılmaz ve Eren Erdem.

Eski CHP'li vekiller, Muharrem İnce'yi lider olarak görüyor, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyordu.

Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Gürsel Erol'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

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