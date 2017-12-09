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CHP'de gündem Battal İlgezdi

Görevden alma haberini öğrenir öğrenmez ilk uçakla Türkiye'ye dönen Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı olağanüstü toplama kararı aldı.

Haber Merkezi | 09.12.2017 - 09:24..
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CHP'de gündem Battal İlgezdi

İngiltere'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi'nde yolsuzluk gerekçesiyle Battal İlgezdi'nin görevden alındığını öğrenince programını değiştirdi.

İLK UÇAKLA DÖNDÜ

İngiltere'deki temaslarını iptal eden CHP Lideri, ilk uçakla Türkiye'ye geri döndü.

CHP'de gündem Battal İlgezdi

OLAĞANÜSTÜ MYK

Kılıçdaroğlu, yaşananların ardından  CHP MYK'yı da Ataşehir Belediyesi'nde olağanüstü toplama kararı aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kararla ilgili şunları söyledi: "AK Parti kendi başkanlarını istifaya zorluyor. Bizim belediye başkanlarımız ise AK Partilililerin ellerinde bulundurduğu gücü siyasete alet ederek, iftiralar ve kumpaslarla görevden alınıyor. Başkanımız hakkında ileri sürülen 4 suçlama ile ilgili müfettiş gelmiş, inceleme yapılmış, raporlar hazırlanmış, hepsinden aklanmışken görevden alındı."

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