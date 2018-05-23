CHP'de iç karışıklık büyüyor

Milletvekilleri aday listesinden adını CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın çıkarttığını söyleyen Eren Erdem, Artı TV'de bağlandığı canlı yayında MİT raporlarını da kendisine Tezcan'ın verdiğini açıkladı.

EREN ERDEM: "TUTANAKLARI TEZCAN VERDİ"

Erdem, kendisine MİT raporlarını verdiğini Bülent Tezcan'ın ve bu belgelerden dolayı 'FETÖ'den belge almakla' yargılandığını açıkladı.

Katıldığı Artı TV'deki canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Eren Erdem, "FETÖ’den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarını bana Bülent Tezcan verdi." şeklinde konuştu





"ZAMAN GAZETESİNE KILIÇDAROĞLU GÖNDERDİ"

FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesine gidişi hakkında da konuşan Eren Erdem, "Ben CHP medya komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Zaman gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittim." dedi.

Eren Erdem: MİT tutanaklarını Tezcan verdi VİDEO







"TEZCAN UYGUN GÖRMEDİ"

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilleri Seçimi'nde CHP'nin aday listesine alınmayan Eren Erdem, kendisini Bülent Tezcan'ın almadığını söyledi.