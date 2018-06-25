CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu isyanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da da başarısız oldu.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı yeni seçim mağlubiyeti, liderliğinin sorgulanmasına neden oldu.

İSTİFA SESLERİ

CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partililer, Kılıçdaroğlu ile bu yola devam edemeyeceklerini söylemeye başladı.

"EN BAŞARISIZ SEÇİMİ"

Partiye yakın bir çizgide yayın yapan Cumhuriyet Gazetesi de hezimeti yazdı.

Cumhuriyet'in haberinde "Kılıçdaroğlu'nun en başarısız seçimi" başlığı kullandı.

Haber, Kılıçdaroğlu tarafından liste dışı bırakılan eski milletvekilleri tarafından da RT edildi.