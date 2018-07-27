24 Haziran seçimlerinde millet tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanınca, CHP'de kriz patlak verdi.
Katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen partililer, Muharrem İnce için delegelerin noter huzurunda imzasını almaya başladı.
Bu süreçte CHP Genel Merkezi tarafından delegelere baskı yapıldığı iddiaları sürekli gündemdeydi.
Genel Merkez tarafından kabul edilmeyen iddialar bir seviye daha ileri taşındı.
İHALE VE İŞ İMKANI
Muharrem İnce'nin sözcüsü olarak Meclis'te açıklama yapan Yaşar Tüzün ile Gaye Uluser, kirli pazarlıklar döndüğünü söyledi.
Gaye Uluser, belediye başkanlarının delegeleri arayarak ihale ve yakınların iş teklif ettiğini söyledi.
CHP'de kirli pazarlıklar başladı VİDEO