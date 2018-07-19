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CHP'de kurultay imzaları kafaları karıştırdı

CHP'de muhalif isimler 540 delegenin imzasını aldığını açıkladı, parti yönetimine göre imza sayısı 438.

Haber Merkezi | 19.07.2018 - 15:28..
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CHP'de kurultay imzaları kafaları karıştırdı

DELEGE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yaşadığı hezimetler, partilileri isyan noktasına getirdi.

Seçim gecesi partisinin genel merkezinde protesto edilen Kılıçdaroğlu, eleştirilere sinirlenerek koltuğunu kimseye bırakmayacağını ifade etti.

CHP Lideri'nin bu inatı üzerine Muharrem İnce'yi destekleyen muhalifler harekete geçerek olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.

MUHALİFLER: 540 İMZA TOPLADIK

Muhaliflerin sözcüsü olarak öne çıkan Yaşar Tüzün, 540 delegeden imza aldıklarını açıkladı.

GENEL MERKEZ: 438 İMZA VAR

Bu açıklamanın üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan kameralar karşısına geçti.

Özkan, örgütlerden aldığı bilgilere göre 438 imzanın toplandığını ifade etti.

Bu tartışmaların partiye zarar vereceğini ifade eden Tuncay Özkan, yeterli imza sayısına ulaşılması durumunda kurultayı toplayacaklarını sözlerine ekledi.

EN FAZLA 470 İMZA TOPLANIR

CHP'li Özkan, partideki muhaliflerin en fazla 470 oy toplayabileceğinin de altını çizdi.

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