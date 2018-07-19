CHP'de kurultay imzaları kafaları karıştırdı

Leyla'nın kuzeni kendini böyle savunmuştu

Juventus'un ilk 24 saat içerisinde 500 binden fazla Ronaldo forması sattığı ortaya çıktı. İtalyan devinin bu satıştan tam 60 milyon dolar kazandığı öğrenildi.

NASA'nın Chandra X-Işını Teleskobu, ilk kez genç bir gezegenin yörüngesindeki yıldız tarafından yutulmasını kaydetmeyi başardı.

Bir gezegenin yıldız tarafından yutuluşu ilk kez kaydedildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve başlaması dolayısıyla kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini, okullara yolluyor.

1 Kedicik Damla Pamir hakkında karar çıktı Adnan Oktar'ın yayınlarında sapkın düşüncelerine peygamberi bile alet etmekten geri kalmayan kediciklerden Damla Pamir tutuklandı.

2 FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi FETÖ çatı davasının firari sanığı Akın İpek’e Londra’da ev hapsi cezası verildi. İpek’in pasaportuna da el konuldu.

3 OHAL bitti 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL uygulaması sona erdi.

4 Adnan Oktar'ın ilk ifadesi Aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın lüks villasından çıkan bir yastığın fiyatı bile 3 bin lira seviyesindeydi.

5 İran'dan kılık kıyafet itirafı İran Başsavcısı, kadınların "İslami olmayan" giyimleriyle mücadelede alınan polisiye ve hukuki önlemlerin işe yaramadığını itiraf ederek "Zor kullanmak sonuç vermiyor" dedi.

6 Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyum atanabilir Ortaya çıkan skandal olaylar sonrası Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğuna velayet davasında kayyum atama ihtimali ortaya çıktı.