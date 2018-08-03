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CHP'de kurultay krizi büyüyor

CHP'deki muhalifler, imzaların kabul edilmemesi durumunda 630 delegeyle birlikte Genel Merkez'e yürüyecek.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 09:35..
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CHP'de kurultay krizi büyüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hazin bir sona doğru ilerliyor.

Katıldığı 9 seçimden de hezimetle ayrılan Kılıçdaroğlu'na karşı Muharrem İnce'yi destekleyen delegeler, noter huzurunda imza vererek olağanüstü kurultay istedi.

MUHARREM'İN B PLANI

İmzaların teslim edilmesinin ardından Genel Merkez'den yapılan ilk açıklamada, yeterli sayıya ulaşılamadığı belirtildi.

Muhaliflerde büyük bir gerilime neden olan bu açıklamanın ardından Muharrem İnce B planını yaptı.

KEMAL'İ DEVİRME YÜRÜYÜŞÜ

CHP'den yapılacak resmi açıklamada; imzaların yeterli bulunmadığı ifade edilmesi durumunda, 630 delege ve tüm muhalifler Genel Merkez'e yürüyecek.

CHP'de kurultay krizi büyüyor

630 DELEGE 22 İL BAŞKANI

CHP içerisinden sızan bilgileri yazan Cumhuriyet Gazetesi, yapılacak basın açıklamasına 630 delegenin yanı sıra 22 il başkanının da katılacağını duyurdu.

CHP'de yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda partiye kayyum atama tehlikesi de kapıda.

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