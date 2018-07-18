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CHP'de kurultaya doğru

CHP'de koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İnce'ye yakın muhaliflerin imza seferberliği sürüyor.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 12:11..
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CHP'de kurultaya doğru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran yenilgisinin ardından olağanüstü kurultay tartışmalarıyla çalkalanıyor.

KAYBEDENLER KULÜBÜ

Bir tarafta 9 seçim kaybettiği halde koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta Cumhurbaşkanlığı yarışında ilk turda Recep Tayyip Erdoğan'a kaybetmesine rağmen oyları artırmanın tesellisini yaşayan Muharrem İnce.

İNCE SAVAŞ AÇTI

İkilinin seçim sonrası yemekte bir araya gelmesiyle İnce'den Kılıçdaroğlu'na Onursal Başkanlık teklifi gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu teklife yanaşmaması ile Muharrem İnce kurultay için imza seferberliği başlattı.

500'Ü GEÇTİK DEDİLER

Şu ana kadar olağanüstü kurultaya gitmek için yeterli imza tartışmasında her iki cepheden farklı açıklamalar geliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler toplanan imza sayısının açıklanandan fazla olmadığını söylese de İnce'ye yakın isimler 500 imzayı geçtiklerini açıkladı.

Kurultaya gidilmesi için muhaliflerin 625 imzaya ihtiyacı var.

CHP'de kurultaya doğru

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